20:33
29 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
22°C
28°C 19°C
  • понеділок
    28°C 20°C
  • вівторок
    27°C 20°C
  • середа
    26°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Мости дядечка Пу. Винурення Поклонської
Вєсті Кремля
18:37, 28 липня
Вєсті.UA. Жир. Українська Тетчер. Телефонний хуліган Ляшко
Вєсті.UA
18:22, 28 липня
Як мажоритарні депутати отримують державні мільйони та перетворюють Україну в феодальну державу
ЦРУ
09:00, 20 липня
"Дно і сором": чому з Верховної Ради хочуть вигнати журналістів
Підсумки дна
13:00, 16 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, 14 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини спорту
РІЧНИЦЯ ХРЕЩЕННЯ РУСІ ДТП З HUMMER У КИЄВІ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

"Карпати" мінімально обіграли "Чорноморець"

116 Читать новость на русском
Карпати – Чорноморець результат матчу УПЛ 29 липня 2018 року
Карпати – Чорноморець результат матчу УПЛ 29 липня 2018 року

Львівські "Карпати" у матчі проти одеського "Чорноморця" забили лише один гол. Однак цього виявилося достатньо, щоб перемогти.

 

Ще до забитого голу "Карпатам" вдалося відзначитися у воротах ЛІтовченка. Але суддя матчу Шурман його не зарахував через офсайд. Хоча повтори показали, що положення поза грою не було.

Читайте також: Динамо, Шахтар чи новий переможець: хто може виграти Чемпіонат України з футболу

Та все з невдовзі львів'яни забили. Відзначився Швед, який отримав пас у штрафному майданчику і пробив повз воротаря.

У другому таймі "Чорноморець" почав грати більш активно в атаці, переграючи за цим компонентом господарів. У львів'ян же найбільш небезпечний момент – удар Мякушка злету. Однак м'яч влучив у перекладину воріт.

Вже наприкінці мачту "Карпати" від пропущеного голу врятував Федецький.

Карпати – Чорноморець 1:0

Гол: Швед, 16

Більше новин зі світу спорту читайте у нашому розділі Спорт24

 

 

Теги: Новини спорту УПЛ
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
сьогодні, 20:00 Найсмішніші меми тижня: Аквамер, еко-Кабмін та шедеври живопису із чорним гумором
Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
сьогодні, 19:30 Жахливі наслідки злив в Україні, як виявити гепатит в домашніх умовах – топ-5 відео тижня
10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
сьогодні, 19:03 10 поганих звичок, що об'єднують українських кандидатів у Президенти
Зоя Казанжи
Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
сьогодні, 17:00 Як прокурори влаштовують своїх дітей-мажорів на посади держслужбовців
Мустафа Найєм
Как современному человеку достичь успеха?
сьогодні, 16:01 Как современному человеку достичь успеха?
Володимир Співаковський
Олімпіада 2012. Live! Україна стала 14-ю у медальному заліку, у нас 6 золотих нагород
 13 серпня 2012 , 08:00
Відео бою Ломаченко – Лінарес
 13 травня , 06:44
Гарантувавши собі місце у плей-оф, "Бостон" програв 2-й матч поспіль
 12 березня 2011 , 13:36
"Барселона" націлилася на лідера "Ліверпуля"
 28 травня 2010 , 18:05
Трансферна бомба! Хаві покине "Барселону"
 16 січня 2014 , 11:02
Мінстр спорту РФ: Можливо, Росії доведеться зробити щось в ім'я футболу
 19 вересня 2014 , 14:16
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук