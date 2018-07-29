"Карпати" мінімально обіграли "Чорноморець"
Львівські "Карпати" у матчі проти одеського "Чорноморця" забили лише один гол. Однак цього виявилося достатньо, щоб перемогти.
Ще до забитого голу "Карпатам" вдалося відзначитися у воротах ЛІтовченка. Але суддя матчу Шурман його не зарахував через офсайд. Хоча повтори показали, що положення поза грою не було.
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Та все з невдовзі львів'яни забили. Відзначився Швед, який отримав пас у штрафному майданчику і пробив повз воротаря.
У другому таймі "Чорноморець" почав грати більш активно в атаці, переграючи за цим компонентом господарів. У львів'ян же найбільш небезпечний момент – удар Мякушка злету. Однак м'яч влучив у перекладину воріт.
Вже наприкінці мачту "Карпати" від пропущеного голу врятував Федецький.
Карпати – Чорноморець 1:0
Гол: Швед, 16
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