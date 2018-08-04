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Карпати – Олімпік: де дивитися онлайн матч УПЛ

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Карпати – Олімпік дивитися онлайн матч УПЛ
Карпати – Олімпік дивитися онлайн матч УПЛ

Львівські "Карпати" третій матч поспіль будуть проводити на власному полі. Відтак трансляція цього матчу буде доступна як по телебаченню, так і онлайн.

Ще в минулому сезоні домашні матчі "Карпат" транслював канал "2+2" (інколи трансляція відбувалася на каналі "УНІАН"). Та вже з нового сезону львів'яни перебралися до іншого транслятора.У цьому сезоні їхні матчі показуватиме телеканал ZIK, який пов'язаний з їх почесним президентом Петром Димінським.

Саме на ZIK й відбудеться трансляція матчу проти "Чорноморця". Її можна буде переглянути онлайн.

Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.

Більше новин зі світу спорту читайте у розділі Спорт24

 

 

Теги: Новини спорту УПЛ ФК Карпати ФК Олімпік
Джерело: 24 Канал
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