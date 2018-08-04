Карпати – Олімпік: де дивитися онлайн матч УПЛ
Львівські "Карпати" третій матч поспіль будуть проводити на власному полі. Відтак трансляція цього матчу буде доступна як по телебаченню, так і онлайн.
Ще в минулому сезоні домашні матчі "Карпат" транслював канал "2+2" (інколи трансляція відбувалася на каналі "УНІАН"). Та вже з нового сезону львів'яни перебралися до іншого транслятора.У цьому сезоні їхні матчі показуватиме телеканал ZIK, який пов'язаний з їх почесним президентом Петром Димінським.
Саме на ZIK й відбудеться трансляція матчу проти "Чорноморця". Її можна буде переглянути онлайн.
Текстовий онлайн проведе сайт Футбол24. Огляд матчу на сайті 24 Каналу одразу по закінченні гри.
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Джерело: 24 Канал
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