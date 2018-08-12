"Зоря" на виїзді обіграла "Карпати"

Львівські "Карпати" та луганська "Зоря" зустрічалися у матчі 4-го туру УПЛ. Все у матчі вирішив один гол, який було забито у другому таймі.

Карпати – Зоря 0:1

Гол: Харатін, 77

Обидві команди доволі жваво провели перший тайм. Першими можливість забити мали можливість саме гості – Рафаель виграв позицію у захисників та пробивав по воротах у боротьбі з Федецьким. М'яч пройшов під голкіпером Кучинським та вже котився у ворота. Та Федецький виправився, вибивши м'яч до того, як той перетнув лінію воріт.

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У "Карпат" найкраща нагода за перші 45-ть хвилин виникла майже одразу. Однак Швед не зумів з близької відстані переграти Махарадзе.

У другому таймі одразу після поновлення гри захисник "Карпат" Мірошниченко наважився на дальній удар. М'яч пройшов повз штангу.

Гол "Зоря" забила на 77-ій хвилині. Гравці "Карпат" провалилися на фланзі, і простріл з флангу, попри те, що у штрафному майданчику захисники зуміли зачепити м'яч. Та він потрапив до Харатіна, який пробив по воротах у дальній кут.

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За декілька хвилин після того "Зоря" могла подвоювати рахунок, але Хомченовський не зумів пробити Кучинського.

Луганчани перемагають і готуються до матчу у Португалії проти "Браги" 16 серпня. "Карпати" ж після чотирьох домашніх матчів мають в активі лише чотири очки.

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