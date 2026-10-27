Перемир'я в Олешках, успіхи Сил оборони на Донбасі та фейкові перемоги росіян: огляд подій війни 27 жовтня

Огляд подій російсько-української війни на фронті та в тилу станом на 27 жовтня від аналітика 24 Каналу Андрія Дрозди.

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Основні теми випуску:

нова потужна російська атака на Київ та інші українські міста;

активне долучення Європи до мирних переговорів з росіянами;

режим тиші в Олешках;

успіхи Сил оборони та Донбасі та в районі Оріхова;

аналіз подій на інших ділянках фронту та основних напрямках.

Текстова версія огляду Андрія Дрозди – на 24 Каналі.

Масований удар по Україні та наслідки для Києва

Шістнадцять балістичних ракет росіяни запустили сьогодні по Україні. Чотири з них вдарили по Південному мосту в Києві.

Мер Києва Віталій Кличко відвідав цей міст, один з ключових через Дніпро в Києві. Власне, оглянув міський голова ступінь ушкодження мосту.

Мер Києва на місці обстрілу / фото – КМР

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Там перекрито зараз рух повністю автомобільним транспортом через міст, і це велика проблема для Києва, оскільки міст з’єднує великі спальні райони, житлові райони в Києві, зокрема ті ж такі Позняки, Осокорки поруч. І очевидно, що міст активно використовувався, а тепер невідомо, скільки його треба ремонтувати.

Принаймні станом на цю хвилину оцінки, коли може бути відновлено рух мостом, немає. Величезні пробоїни в дорожньому покритті самі говорять за себе. Тут, зокрема, постраждала і лінія метро при цьому. І очевидно, що ремонт може бути доволі тривалим у цьому сенсі.

Тому російський терор, він, звичайно, тут не переслідує в цьому випадку жодних військових цілей, адже війська там Києвом нікуди не перекидаються на лівий берег. Але для того, аби тероризувати цивільне населення столиці, ворог докладає, як бачимо, максимум зусиль.

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Російська балістика поцілила по кампусу київського вишу / фото – ДСНС

На жаль, є загиблі внаслідок нічної атаки. Один з балістичних ударів прийшовся по кампусу Державного торговельно-економічного університету в Києві. Це заклад освіти. Постраждали і корпуси, і логістика навколо університету, адже по вулицях буквально прилітало. Вибито вікна в гуртожитках. Ось такий "військовий в лапках об'єкт", який росіяни вирішили атакувати "Іскандерами".

Лиманський і Слов'янський напрямки

Основні бойові дії відбуваються вже на схід від Лимана, в районі долини річки Жеребець. Українські війська дісталися до цього рубежа.

Річка Жеребець впадає в Сіверський Донець на півдні, і фактично в межиріччі цих двох рік знаходиться містечко Ямпіль, навколо якого зараз так само ведуться активні бойові дії. Українські війська намагаються зачистити, зокрема, лісові масиви між Лиманом і Ямполем від російської піхоти, інфільтрантів, а також завдати відповідних ударів для того, аби звільнити території навколо Ямполя.

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Про те, що наші підрозділи мають певні просування на цьому відрізку фронту, пишуть і іноземні OSINT. Тож у районі Ямполя і в лісовому секторі східніше Лимана українські війська поступово просуваються. На це вказують і кадри з ворожих безпілотників, які дають змогу оцінити зміни обстановки на окремих ділянках. Противник зазнає втрат і в роботі своїх підрозділів безпілотних систем.

Скріншот карти DeepState

Українські війська продовжують працювати і в форматі middle strike безпілотниками в напрямку Луганська. Відбулися нові удари днями по російських складах в районі Хрустального. Ці склади активно детонували, вибухали, і це означає, що по російській логістиці прилітає регулярно на цьому напрямку.

Луганськ і навколишні населені пункти, міста важливі для російської логістики саме на Лиманському напрямку, ну і вище, на Куп'янському, так само, звісно, теж.

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Слов'янський напрямок і район Рай-Олександрівки

Українські війська мають тут значні успіхи.

Для того, аби відкинути ворога від Слов'янська, від тієї ж таки Миколаївки, українські війська проводять контратаки і тут, в районі Кривої Липи і Калеників.

Сили оборони зуміли зайти в район Рай-Олександрівки і Калеників і фактично врізатися тут у ту лінію бойового зіткнення, яку сформували раніше росіяни.

Лінія бойового зіткнення буквально "порізана" українськими вклиненнями якраз у районі села Каленики, яке перебуває все ще під контролем росіян. Однак українські війська стрімко наближаються до цього населеного пункту.

Скріншот карти автора тг-каналу "Мучной"

Південніше також поступово сіра зона уже заходить на Рай-Олександрівку. Від Орєховатки українські війська продовжують рух на схід для того, аби здійснити тут звільнення і цього населеного пункту.

Відповідно, формуються певні кишені, які контролюють росіяни між Кривою Лукою і Калениками, і між Калениками і Райолександрівкою. Для того, аби зачистити ці дві потенційні кишені, потрібні певні сприятливі умови.

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Але бої тут залишаються дуже складними за своїм характером, тому прогнозувати щось абсолютно рано. Потрібно зачекати на те, як ситуація дійсно себе проявить, покаже найближчим часом.

Костянтинівський напрямок і Добропілля

Росіяни продовжують намагатися обходити Костянтинівку по флангах і зайти вОлексієво-Дружківку. Північніше місто Дружківка залишається під українським контролем цілком і повністю, але дуже страждає від російських ударів.

Фактично місто знищене. Будь-яка висотна будівля, будь-яка взагалі будівля, де можна певні позиції обладнати, вона обстрілюється ворогом, вона атакується КАБами з боку росіян.

Місто це непридатне, очевидно, для життя давно. Там, напевно, що залишаються все ж таки деякі цивільні, бо це характерно для всіх прифронтових міст Донеччини.

Водночас бої відбуваються кілометрів за 7 – 8 південніше від Дружківки. І безпосередньо в самій Костянтинівці навіть зберігаються українські позиції українських військових.

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Росіяни відродили практику створення "потьомкінскьих сіл":

Багато українських позицій залишаються в Костянтинівці, іноді в південній частині міста навіть. Попри численні заяви окупантів, що місто перебуває під російським контролем.

Російські солдати знімають відео з прапорами, а українські сили публікують хіба що кадри ударів. Це створює враження переважної російської присутності, тоді як численні невідомі осінтерам українські позиції можуть тут в Костянтинівці залишатися.

Ну а де ще росіяни знімають відео з "флаговтиками", то це ділянка біля Добропілля, яку ворог вже кілька тижнів тому заявив, що окупував повністю. Окупанти стверджують, що вони повністю контролюють Добропілля, однак навіть знімати там флаговтики буває доволі небезпечно.

Тому росіяни собі обрали більш безпечний знімальний майданчик для того, аби імітувати там бої в Добропіллі. Такі зйомки почалися в місті Бахмут, яке вже кілька років як захоплене росіянами.

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Нині ж на вулицях Бахмута з'явилася в'їзна стела в Добропілля. Чи то росіяни її просто перевезли з Добропілля, чи навіть зварили самі як декорацію для зйомок. Що друге, друге це більш імовірно, але факт той, що така конструкція з’явилася у Бахмуті, і навколо неї відбуваються дуже дивні події.

Просто росіяни позують там, намагаються знімати кадри того, що вони присутні в Добропіллі і контролюють це місто. Що, звісно, не так.

Наразі росіяни лише просочуються в південну частину Добропілля для того, аби тут накопичити себе в якнайбільшій кількості. Однак більшу частину Добропілля або контролюють українські військові, або це "сіра зона", де немає контролю жодної зі сторін.

При цьому ще два тижні тому росіяни офіційно на рівні їхніх генералів говорили про те, що Добропілля цілком і повністю перебуває під їхнім контролем. Підтвердити цього їм так і не вдалося.

Минає місяць жовтень, і Путіну потрібні якісь докази таких успіхів. Отакі докази з’являються у форматі фейкових різноманітних зйомок.

Оріхівський напрямок

Тут росіяни намагаються дійти до Оріхова кількома такими напрямками. Окупанти із свого лівого флангу атаки малими клешнями намагаються закріпитися в Новоандріївці. Ну, а з іншого напрямку атакують легендарну Малу Токмачку, яку ніяк не можуть взяти. Їх там вибивали уже незчисленну кількість разів із цієї Малої Токмачки українські військові. І знову це сталося.

Скріншот карти DeepState

Як повідомляють іноземні осінтери, українські війська отримали підтримку із підрозділів самого корпусу Десантно-штурмових військ і зараз проводять контрудари і зачистку навколо Оріхова.

За різними оцінками, ДШВ вдалося зачистити майже 15 квадратних кілометрів території навколо Оріхова, де був просочився ворог, відбити частину знову ж таки Малої Токмачки, укріпитися на іншому фланзі біля Оріхова.

Тож будемо чекати офіційних повідомлень

Режим тиші в Олешках

В окупованих Олешках справді сьогодні почався режим тиші в Олешках і навколо. І росіяни припинили бити по Херсону сьогодні вранці. І українська сторона теж заявляє, що ми не ведемо вогонь зараз по лівому берегу Херсонщини по району Олешок.

З третьої години ночі сьогодні Україна запровадила режим припинення вогню для проведення гуманітарної операції в Олешках.

Понад тисячу людей в Олешках залишалося в дуже тяжкому, просто кричуще тяжкому стані. Люди були без води нормальної питної, без їжі, на замінованій території, під обстрілами і ударами дронів. І тепер, нарешті, після міжнародного резонансу почалася операція із виведення цих людей із міста.

фото – Financial Times

Вивезти їх за один день не вдасться. Потрібно для цього розмінувати дороги, підходи, поля навколо Олешок для того, аби люди безпечно вийшли, бо випадки підриву цивільних уже були неодноразові навколо Олешок і в місті.

Але оскільки ніхто не має цих карт мінних полів, робота ця дуже і дуже непроста. І сподіваємося, мине все успішно, без якихось провокацій, без зривів домовленостей і людей вдасться в Олешках врятувати.

Але поки що ситуація напружена, і ми перебуваємо лише на першому етапі цієї гуманітарної операції і втілення. Принаймні сторони домовилися не вести вогонь сьогодні для того, аби операція відбулася.

Дипломатичні контакти Європи з Путіним

Сьогодні відбулася ще одна спроба дипломатичного діалогу з Путіним сьогодні. До Путіна дзвонили лідери двох скандинавських країн, а саме президент Фінляндії Александер Стубб і прем'єр-міністр Норвегії Йонас Гар Стьоре.

Вони поспілкувались телефоном з Путіним вранці сьогодні і після того з Зеленським поспілкувалися. Стубб і Стьоре виступили з ініціативою провести розмову, щоб обговорити агресивну війну Росії проти України, а також дипломатичні зусилля щодо припинення війни, сприяння миру і стабільності в Європі.

Зеленський сьогодні сказав, що Алекс і Йонас, він їх поіменно називає, чітко сказали російському керівнику про те, що потрібні реальні деескалаційні кроки щодо нашої енергетики та інфраструктури.

Також Фінляндія і Норвегія як країни, які межують з Росією, мають особливий інтерес у правильних і надійних безпекових рішеннях. Ми обговорили різні формати нашої взаємодії з партнерами в Європі, які можуть бути корисними і спрацювати надалі, заявив президент Зеленський.

Фінляндія і Норвегія є надійними партнерами України. Зараз Північна Європа себе дуже добре проявляє, навіть лідерство якесь, ініціативу перебирає і в оборонній співпраці з Україною, і в дипломатичних спробах. Побачимо, що з цього вийде.

Ну, тут поки що ми розуміємо, що ніякого прориву не варто очікувати, адже Путін жорстко націлений далі на варварські терористичні удари по українському тилу, по містах, оскільки не має жодних інших важелів впливу. Його армія, ну, провалюється на фронті.

Огляд подій війни на фронті та в тилу станом на 27 жовтня 2026 – дивіться відео: