Картини-мішені: у Києві відкриється унікальна виставка

19 червня у Києві в Національній академії мистецтв України відбудеться відкриття міжнародного арт-проекту "Qtargets – послання миру".

Цей проект, який реалізовує група ентузіастів під керівництвом відомих художників Андрія та Надії Черновіл, унікальний за своєю природою, оскільки базою для створення картин слугують не звичайні матеріали, а спортивні мішені для стрільби.

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Символ проекту мішень – чорне коло з цифрами, надруковане на папері, який використовують із тренувальною метою в спортклубах і серед військових. Творці "Qtargets – послання миру" пропонують подивитися на мішень не як на символ агресії і війни, а як на ціль – символ досягнення будь-якого результату. Зокрема миру.

У 2016 році Андрій Черновіл написав серію картин на мішенях для стрільби розміром 70х100 см: "Прозріння", "Твоїх дітей", "Не твоя війна", "Спаси і сохрани", "Золотий ключик". Коли глядач дивиться на ці картини, то відчуває когнітивний дисонанс, що дозволяє перемкнути його думки від боротьби, неприємності і розділення на злагоду, мир і об’єднання. Роботи було показано у Нью-Йорку, Базелі, Лондоні і Катарі.

"Qtargets" у Києві – дивіться відео

У рамках проекту "Qtargets – послання миру" у Національній академії мистецтв разом із картинами Андрія Черновола можна буде побачити також роботи художників із Катару. Спеціальним гостем виставки стане музичний гурт Jullinoza.

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