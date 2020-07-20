На кар'єрах Дніпропетровщини та Київщини людей засипало піском: серед загиблих дитина – фото 18+
У Дніпропетровській та Київській областях на піщаних кар'єрах 20 липня стались трагедії. Людей засипало піском, троє осіб загинули. Серед них – 15-річна дитина.
Піском засипало чоловіка та дитину
Моторошний випадок трапився у селі Комісарівка П'ятихатського району, що на Дніпропетровщині. Про це інформує пресслужба МВС у фейсбуці.
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Люди у стихійному кар'єрі набирали пісок: засипало чоловіка та дитину.
О 14:16 рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження. О 14:25 вилучили з піску тіло громадянина, 1969 року народження,
– мовиться у повідомленні МВС.
Трагедія сталась у селі Комісарівка / Фото пресслужби ДСНС
Тіла загиблих відшукали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС
Трагедія сталась і на кар'єрі на Київщині
Схожа трагедія відбулась і на Київщині. У селі Тадіївка Володарського району до несанкціонованого кар'єру прийшли троє чоловіків. Усі вони потрапили під піщаний завал через зсув.
Двом з них вдалось самотужки вибратись. Тіло третього – 1972 року народження знайшли уже рятувальники.
Двоє чоловіків вибрались з-під завалу, третій загинув / Фото пресслужби ДСНС