У Дніпропетровській та Київській областях на піщаних кар'єрах 20 липня стались трагедії. Людей засипало піском, троє осіб загинули. Серед них – 15-річна дитина.

Піском засипало чоловіка та дитину

Моторошний випадок трапився у селі Комісарівка П'ятихатського району, що на Дніпропетровщині. Про це інформує пресслужба МВС у фейсбуці.

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Люди у стихійному кар'єрі набирали пісок: засипало чоловіка та дитину.

О 14:16 рятувальники вилучили з піску тіло дитини, 2005 року народження. О 14:25 вилучили з піску тіло громадянина, 1969 року народження,

– мовиться у повідомленні МВС.



Трагедія сталась у селі Комісарівка / Фото пресслужби ДСНС



Тіла загиблих відшукали рятувальники / Фото пресслужби ДСНС

Трагедія сталась і на кар'єрі на Київщині

Схожа трагедія відбулась і на Київщині. У селі Тадіївка Володарського району до несанкціонованого кар'єру прийшли троє чоловіків. Усі вони потрапили під піщаний завал через зсув.



Двом з них вдалось самотужки вибратись. Тіло третього – 1972 року народження знайшли уже рятувальники.



Двоє чоловіків вибрались з-під завалу, третій загинув / Фото пресслужби ДСНС