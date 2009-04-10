Катар: Мото GP

В бій ідуть двоколісні.

У неділю на мотодромі "Лосаль", що у Катарі, стартує новий сезон королівського мотокласу GP. На 11 команд звісно ж спочатку чекають практичні заїзди, які щоправда цього року, за новим регламентом, скорочені до 45 хвилин, та кваліфікація.Доведеться звикати і до монополії виробника шин "Бріджстоун", який як і у Формулі-1 витіснив конкурента "Мічлєн". У статусі фаворита на дебютну у сезоні гонку вийде чемпіон світу Валентіно Россі на "Ямасі Фіат", який тут, зазначимо, перемагав двічі - у 2005 та 2006 роках. Крім того саме "Доктор" показував найкращі результати впродовж передсезонних тестів. Минулоріч, щоправда, Россі на "Лосалі" був лише 5, а переміг тут Кейсі Стоунер. Австралійський лідер "Дукатті" теж на боротьбу налаштований неабияк і не приховує, що має твердий намір повернути собі чемпіонський титул здобутий у 2007.