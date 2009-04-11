Катар: Мото GP

Готовий до повернення титулу.

Австралієць Кейсі Стоунер перевершив найпринциповішого конкурента Валентіно Россі у першій практиці дебютного етапу сезону Мото GP у Катарі. Найкраще із 17-ти кіл подоланих впродовж вільних заїздів лідер "Дукаті" промчав за хвилину, 57,53 секунди.А це майже на чотири десяті краще, аніж показник "Доктора". Третій результат практики за американцем Коліном Едвардсом, четвертий час - у іспанця Хорхе Лоренсо. А от інший піренеєць, один з фаворитів чемпіонату Дані Педроса, схоже, ще не оговтався після травми. Представник "Репсол Хонди" замкнув протокол першої практики.