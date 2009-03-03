Катар: Moto GР

Чемпіон світу з мотоперегонів у класі GР 2007 року Кейсі Стоунер, показав найкращий час у другий день офіційних нічних тестів у Катарі.

Одразу на три секунди австралієць покращив час переможця попереднього дня - партнера по "Дукатті" Нікі Хейдена. Щоправда цього разу спортсменам не заважав дощ. Другий час показав чинний чемпіон світу Валентіно Россі, програвши Стоунеру шість десятих секунди. Третя позиція у підсумку дісталася Коліну Едвардсу на "Тех Ямасі". Умовний переможець першого дня Нікі Хейден став цього разу лише дев’ятий, а Марко Меландрі, який в понеділок був другим – чотирнадцятий.