Катар: Moto GР

Стоунер випередив найближчих конкурентів більш ніж на секунду.

Проїхав вдвічі менеше за суперників і все одно показав найкращий час. І в третій день тестів команд Moto GР швидшим за усіх суперників виявився пілот "Дукаті" Кейсі Стоунер. Австралієць проїхавши всього 31 коло став єдиним хто вийшов із 1 хвилини 56 секунд. 82 кола намотав другий пілот "Ямахи Фіат" Хорхе Лоренсо, попри те поступився Стоунеру цілою секундою. Не зміг досягти до часу Кейсі і чинний чемпіон Валентіно Россі, італієць хоч і не багато, але й партнеру по команді програв. Однак італієць вже встиг заявити, що швидкість головного партнера на передсезонних зборах його не лякає, мовляв, це ж не гонка. Кріс Вермюлен на "Сузукі" показав четвертий час, а партнер Стоунера у "Дукаті" американець Нікі Хейден став лише п’ятим.