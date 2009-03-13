Катар: Superbike

Суперникам Бена Спіса можна лише поспівчувати.

Пілот Ямахи завоював поул-позишн на другому етапі чемпіонату світу із Superbike. Спісові так сподобалася траса Лосаль в Катарі що американець вирішив обновити її рекорд. Минулого року Трой Корсер зумів проїхати коло за хвилину 58,053 секунди, однак це досягнення вже стало історією.Для того, аби проїхати кільцем Лосаля з початку до кінця Спісу вистачило 1 хвилини 57,28 секунди. Більше ніж десяту програв власнику поула чех Якуб Шмирц - відповідно стартуватиме другим. З третьої позиції піде у бій Макс Бьяджі на своїй Апрільї.