Моторошна авіакатастрофа, що сталася 25 вересня біля Чугуєва, забрала життя 26 осіб. Родини військових отримають від держави одноразову компенсацію.

Грошова виплата складатиме 1,5 мільйона гривень. Про це повідомив Денис Шмигаль під час позачергового засідання Кабінету Міністрів, передає 24 канал.

Важливо Авіакатастрофа біля Чугуєва: знайшли тіла всіх загиблих, вижив один курсант

Шмигаль нагадав, що в Україні діє закон про соціальний захист військослужбовців та їхніх сімей. Він передбачає здійснення виплат у разі загибелі військовослужбовця.

Через смерть військовослужбовців ухвалено рішення про виплати одноразової грошової допомоги членам загиблих військослужбовців ЗСУ. Розмір виплат складає 1 мільйон 576,5 тисяч гривень на кожного,

– відзвітував заступник міністра оборони.

Виплати здійснюватимуться коштом фондів Міністерства оборони України.

Що відомо про жертв

Внаслідок авіакатастрофи біля Чугуєва загинули 26 осіб, лише одному курсанту вдалося вижити.

Раніше була інформація, що на борту перебували 28 осіб. Однак у ДСНС уточнили, що 27 (7 офіцерів і 20 курсантів), оскільки одного із курсантів не допустили до польоту.

Коли літак почав падати, двоє курсантів встигли вистрибнути з літака. Один з них отримав опіки 90% тіла і згодом помер у лікарні. Наразі ще один курсант перебуває у лікарні.

26 вересня голова Харківської ОДА Олексій Кучер повідомив, що політ виконували курсанти з 11 регіонів України.



Авіакатастрофа біля Чугуєва 25 вересня / Інфографіка 24 каналу