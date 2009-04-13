Категорична непокора
Фінансові ринки 12:50, 13 квітня 2009 245
Грузинська опозиція не здається.
Противники президента Саакашвілі мають намір продовжити акцію непокори з вимогою відставки чинного глави держави. Черговий мітинг запланований сьогодні на другу половину дня на площі перед парламентом Грузії.Об'єднана опозиція, яка звинувачує Міхаїла Саакашвілі у провокації серпневої війни і, як наслідок, у втраті Південної Осетії та Абхазії, розпочала, як вона стверджує, безстрокові акції протесту минулого четверга. Міхаїл Саакашвілі закликав опозиціонерів до діалогу, заявивши, що не піде у відставку раніше 2013 року, коли закінчується його президентський термін.
Джерело: 24 Канал
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