Категорична непокора

Грузинська опозиція не здається.

Противники президента Саакашвілі мають намір продовжити акцію непокори з вимогою відставки чинного глави держави. Черговий мітинг запланований сьогодні на другу половину дня на площі перед парламентом Грузії.Об'єднана опозиція, яка звинувачує Міхаїла Саакашвілі у провокації серпневої війни і, як наслідок, у втраті Південної Осетії та Абхазії, розпочала, як вона стверджує, безстрокові акції протесту минулого четверга. Міхаїл Саакашвілі закликав опозиціонерів до діалогу, заявивши, що не піде у відставку раніше 2013 року, коли закінчується його президентський термін.