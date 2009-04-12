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Католицька Пасха

Фінансові ринки 17:42, 12 квітня 2009 510

Католики святкують Великдень.

Головне пасхальне богослужіння відслужив Папа Римський Бенедикт XVI на площі святого Петра у Ватикані. Понтифік звернувся до тисяч прочан з традиційним пасхальним посланням під назвою "Урбі ет Орбі".У своїй промові Папа Римський закликав людей віднайти надію у часи кризи. Понтифік також благословив тих, хто постраждав від землетрусу в італійські області Абруццо. Бенедикт XVIпривітав католиків зі святом Великодня на мовах понад 60 народів світу.Уночі традиційною урочистою літургією у Соборі Святого Петра у Ватикані Папа Римський завершив триденні богослужіння, які правилися перед католицьким Великоднем. За традицією, Понтифік здійснив в пасхальну ніч обряд хрещення 5 новонавернених християн - 3 італійців, китаянки та американки.Великдень є одним з найбільших свят християн. Саме цього дня Ісус Христос після страждань і смерті на горі Голгофі воскрес із мертвих. Своїми страстями Спаситель відкупив гріхи людей. Великоднем завершується сорокаденний піст - період молитов та роздумів.Віряни у храмах освячують паски, яйця та інші продукти. Повернувшись додому, вони сідають за багатий великодній стіл. Він є символом небесної радості і вечері Господньої. Святкові меси та богослужіння триватимуть протягом усього наступного тижня. 
Джерело: 24 Канал
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Новини за 12 квітня 2009
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