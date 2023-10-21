Як зазначають пропагандистські ЗМІ, мешканці Кемеровської області запевняють: вони бачили падіння літака. На місце навіть виряджали оперативні служби, щоб вони підтвердили або спростували цю інформацію.

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Що відомо про можливе падіння літака

Про нього сповістили мешканці кузбаського селища Калінінський. Вони мали нагоду спостерігати у небі дивну траєкторію руху літака. Ймовірно, йдеться про повітряне судно, яке летіло з Кемерова. Воно почало виводити петлі у небі. Власне, очевидці висловили припущення, що літак упав. Правда, його подальша доля – цілковита загадка.

Очевидці активно викладали у мережу фото та відео. На них можна побачити слід від повітряного судна, яке могло потрапити в авіакатастрофу. Місцеві запевняють, що борт після кружлянь у повітрі таки впав.

Місцеві мешканці кажуть, що "камуто ні павізло": дивіться відео

Водночас пресслужба кузбаського МНС заявила, що не може підтвердити або спростувати падіння літака. На місце ймовірної авіакатастрофи виїхала оперативна служба рятувальників. Цікаво, що повідомлень про зникнення бортів, котрі пролітали над Калінінським, не надходило.

Сліди у небі під час падіння літака: дивіться відео

Згодом стало відомо, що співробітники оперативної служби виїхали на місце ймовірного падіння літака, але знайти уламки не змогла. Власне, відповідальні відомства не підтвердили, що в області сталася авіакатастрофа.

У ніч проти 20 жовтня згорів Іл-76

Пропагандистські ЗМІ повідомили, що у ніч проти 20 жовтня з військового аеродрому у Душанбе злітав російський Іл-76МД. Утім, щось пішло не так і повітряне судно спалахнуло.

Кажуть, що в літака зруйнувалася пневматика колеса, коли він розганявся. Після цього елементи потрапили у двигун, внаслідок чого він і спалахнув. З палаючого літака екіпажу вдалося вибратися. За наявними даними, на борту перебувало 8 людей і жоден із них не постраждав.