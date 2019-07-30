Керівник "Мамахохотала" розповів, чи продовжуватиме виступати, коли стане депутатом

Про те, хто стане керівником "Мамахохотали", корпоративи та зйомки концертів у в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник студії Роман Грищук, який пройшов до Ради по 222 київському округу.

Все ж таки, чи плануєте суміщати роботу з "Мамахохотала"?

Я ідейно залишаюсь "Мамахохотала". Усі права корпоративні я переписую на своїх партнерів. Шоу вести скоріше за все не буду. Як мінімум, перший час, тобто з другого серпня.

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Якщо друзі вас будуть кликати на корпоративи?

Якщо з приводу шоу – я перші концерти вести не буду, але можливість не виключаю того, що я повернусь на сцену, тому що це один день займає. Якщо буде вихідний, то я не бачу в цьому проблему. А такі заходи як корпоративи - точно ні.

Одна з найпопулярніших сценок "Мамахохотала" про людину, яка була в комі, і якій лікар пояснює, що змінилось в країні.

О так!

Ви знімали продовження після перемоги Зеленського. (зокрема жартували, що Зеленський вийшов в новорічну ніч під ялинку і люди повірили в Діда Мороза. На запитання одного з акторів: “хто більше підтримав Зеленського: Захід чи Схід?” Інший актор відповів, що 1+1). Ви писали ці жарти?

Я писав з кимось, конкретно цей жарт я не пам’ятаю.

Про вас жартувати будуть ваші колеги?

Я дуже хочу, щоб вони це робили. По-перше, вони це неформально роблять. Коли я після перемоги зайшов в офіс, то мені довелося пів години слухати жартів в тему “Рома-депутат”. Я дуже хотів би, щоби це продовжувалось в шоу. І жодного послаблення через те, що вони мене знають, я думаю не буде.

Про те, чим планує займатися Грищук у Раді читайте в інтерв'ю.

Дивіться відео інерв'ю з керівником студії "Мамахохотала" Романом Грищуком: