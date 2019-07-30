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      Керівник "Мамахохотала" розповів, чи продовжуватиме виступати, коли стане депутатом

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      Роман Грищук
      Роман Грищук / Фото з відкритих джерел

      Про те, хто стане керівником "Мамахохотали", корпоративи та зйомки концертів у в інтерв'ю 24 каналу розповів керівник студії Роман Грищук, який пройшов до Ради по 222 київському округу.

      Все ж таки, чи плануєте суміщати роботу з "Мамахохотала"?

      Я ідейно залишаюсь "Мамахохотала". Усі права корпоративні я переписую на своїх партнерів. Шоу вести скоріше за все не буду. Як мінімум, перший час, тобто з другого серпня.

      Читайте також: Чий Крим та яке громадянство у дружини: відповіді від керівника "Мамахохатала" Романа Грищука

      Якщо друзі вас будуть кликати на корпоративи?

      Якщо з приводу шоу – я перші концерти вести не буду, але можливість не виключаю того, що я повернусь на сцену, тому що це один день займає. Якщо буде вихідний, то я не бачу в цьому проблему. А такі заходи як корпоративи - точно ні.

      Одна з найпопулярніших сценок "Мамахохотала" про людину, яка була в комі, і якій лікар пояснює, що змінилось в країні.

      О так!

      Ви знімали продовження після перемоги Зеленського. (зокрема жартували, що Зеленський вийшов в новорічну ніч під ялинку і люди повірили в Діда Мороза. На запитання одного з акторів: “хто більше підтримав Зеленського: Захід чи Схід?” Інший актор відповів, що 1+1). Ви писали ці жарти?

      Я писав з кимось, конкретно цей жарт я не пам’ятаю.

      Про вас жартувати будуть ваші колеги?

      Я дуже хочу, щоб вони це робили. По-перше, вони це неформально роблять. Коли я після перемоги зайшов в офіс, то мені довелося пів години слухати жартів в тему “Рома-депутат”. Я дуже хотів би, щоби це продовжувалось в шоу. І жодного послаблення через те, що вони мене знають, я думаю не буде.

      Про те, чим планує займатися Грищук у Раді читайте в інтерв'ю.

      Дивіться відео інерв'ю з керівником студії "Мамахохотала" Романом Грищуком:

       

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      Теги: Новини України Слуга народу Верховна Рада Парламентські вибори 2019
      Джерело: 24 канал
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