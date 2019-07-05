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      Керівники "Укрлендфармінгу" розповіли студентам про тренди в агросфері та ІТ-технології

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      Керівники "Укрлендфармінгу" розповіли студентам про тренди в агросфері та ІТ-технології

      Студенти Національного університету біоресурсів і природокористування України під час літньої навчальної практики зустрілись з ТОП-менеджерами одного з найбільших європейських агрохолдингів – групи компаній "Укрлендфармінг".

      "Укрлендфармінг" вже на етапі навчання допомагає кращим студентам розпочати кар’єру в найбільшому агрохолдингу України. Викладачі підтримують наближення змісту навчання до потреб виробництва, а студенти отримують перспективи роботи в престижній компанії по закінченню навчання. Компанія "Укрлендфармінг" як лідер галузі співпрацює з 23 навчальними закладами по всій Україні. Цього разу в рамках літньої навчальної практики студенти 1 курсу зі спеціальностей "Менеджмент" і "Маркетинг" відвідали офіс "Укрлендфармінгу" та поспілкувались з керівництвом агрохолдингу.

      Про компанію розповів сам СЕО та її власник Олег Бахматюк з найбільшого в Україні 3D-екрана, розміщеного в приміщенні офісу. Студентів ознайомили з технологією відкритого простору оpen space та екранним виведенням системи контролю і спостереження, а керівник департаменту з управління персоналом Наталія Романенко розповіла про сучасні тенденції в світовій економіці, бізнесі та на ринку праці, глобалізаційні виклики та роботизацію виробничих процесів.

      "За статистичними даними 2018-19 років, кількість прийнятих на початковий цикл навчання студентів за напрямом "Аграрні науки та продовольство" зменшилась на 9% – в університети, академії, інститути, на 7% – в коледжі, технікуми, училища, у порівнянні з 2017-18 рр. А це значить, що агробізнес через 3-5 років також недоотримає молодих спеціалістів, – зазначила Наталія Романенко. – Звичайно, радіємо тому, що випускників у 2018-19 навчальному році вдвічі більше, ніж у попередньому. Думаючи далекоглядно, ми вже зараз проводимо зустрічі з першокурсниками аграрних навчальних закладів. Допомагаємо студентам переконатись у правильності їх вибору майбутньої спеціальності, зрозуміти ті тренди та зміни, які відбуватимуться в світі бізнесу й визначатимуть вектор їх діяльності, а також побачити, як стрімко розвиваються аграрні технології на прикладі реальної агрокомпанії".

      Наталія Романенко також звернула увагу студентів на необхідність формування гнучких навиків для розвитку успішної кар’єри та люб’язно запросила студентів факультету аграрного менеджменту відвідувати корпоративні тренінги та інші навчальні заходи, які відбуваються в офісі на регулярній основі.

      До розмови долучився також керівник департаменту впровадження інновацій Володимир Бабій, який детально розповів про сучасні інформаційні технології та систему контролю в компанії. Саме завдяки ІТ-технологіям здійснюється системний контроль за переміщенням та використанням насіння й засобів захисту рослин, контроль за переміщенням врожаю з поля до елеватора, палива – від нафтобази до баку автомобіля.

      "Студенти вразили своєю допитливістю до новітніх розробок в агро- та ІТ-індустрії, непідробним запалом до навчання. Це вселяє надію в те, що ми матимемо гідну зміну в майбутньому", – поділився Володимир Бабій.

      Група компаній "Укрлендфармінг" Олега Бахматюка є одним з лідерів аграрного виробництва в країні та одним з кращих роботодавців України, що забезпечує робочими місцями тисячі жителів в 600 населених пунктах України. "Укрлендфармінг" неодноразово відзначений у різних рейтингах як інноваційна компанія, що експортує свою продукцію в 40 країн світу, та як один з найпривабливіших роботодавців країни.

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      Теги: Новини України Укрлендфармінг Олег Бахматюк Ukrlandfarming
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