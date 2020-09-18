Мер Харкова Геннадій Кернес, у якого діагностували COVID-19, витратив на переліт у Німеччину майже 6 мільйонів гривень. У цю суму входить і оплата медичних послуг. Як відомо, Кернес поїхав закордон саме на лікування.

Лише переліт з Харкова до Берліна обійшовся харківському міському голові у 1 мільйон 748 тисяч гривень. Такі дані опубліковані в Державному реєстрі декларацій про суттєві зміни в матеріальному стані, повідомляє Інтерфакс-Україна.

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У документі зазначили, що ця сума була сплачена саме за "спеціалізовані авіаційні транспортні послуги", які здійснювались 16 вересня 2020 року. У той день оплатили і медичні послуги – на них витратили майже 4 мільйони 125 тисяч гривень.

COVID-19 у Кернеса: що відомо