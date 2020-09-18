Кернес витратив майже 6 мільйонів гривень на переліт та лікування COVID-19 у Німеччині
Мер Харкова Геннадій Кернес, у якого діагностували COVID-19, витратив на переліт у Німеччину майже 6 мільйонів гривень. У цю суму входить і оплата медичних послуг. Як відомо, Кернес поїхав закордон саме на лікування.
Лише переліт з Харкова до Берліна обійшовся харківському міському голові у 1 мільйон 748 тисяч гривень. Такі дані опубліковані в Державному реєстрі декларацій про суттєві зміни в матеріальному стані, повідомляє Інтерфакс-Україна.
Детальніше Кернеса літаком доставили у клініку "Шаріте", де лікується Навальний: відео
У документі зазначили, що ця сума була сплачена саме за "спеціалізовані авіаційні транспортні послуги", які здійснювались 16 вересня 2020 року. У той день оплатили і медичні послуги – на них витратили майже 4 мільйони 125 тисяч гривень.
COVID-19 у Кернеса: що відомо
- COVID-19 у Кернеса підтвердили на початку вересня 2020 року. До лікарні він потрапив 10 вересня. Медики заявляли, що його стан – стабільно важкий. Термінів щодо прогнозів одужання лікарі не дають.
- У мерії Харкова наголосили, що інформація про набряк мозку та кому є фейковою.
- Востаннє на публіці політика бачили 23 серпня. Тоді відбувалось святкування дня міста у Харкові.
- Коли почали з'являтись перші чутки про COVID-19 у Кернеса, то пресслужба мера одразу ж спростувала цю інформацію.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Кернес у комі. Цю інформацію теж не підтвердили.
- Вже 17 вересня 2020 року стало відомо, що Кернеса літаком доправили до німецької клініки "Шаріте", де лікується російський опозиціонер Олексій Навальний, якого отруїли.