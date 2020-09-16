Літак з Геннадієм Кернесом має вилетіти 16 вересня до Німеччини, про це інформують у телеграм-каналах. Раніше мер Харкова інфікувався коронавірусом, у нього діагностували двохстороннє запалення легенів.

Кернеса лікуватимуть у німецькій клініці

За непідтвердженою інформацією, Кернес – не при свідомості. Про це інформує PavlovskyNEWS з посиланням на власні джерела у мерії Харкова.

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У Німеччині хворого на коронавірус очільника міста лікуватимуть в одній з чотирьох клінік. Вибір конкретного закладу залежатиме від стану пацієнта.

За Кернесом начебто прилетів борт, що транпортував Навального

Інформацію про транспортування Кернеса підтвердили і джерела "Суспільного". Вони повідомляють, що за мером прибув той самий борт, що транспортував до Берліна і отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.



Біля терміналу бачили машини швидкої та автомобілі, якими користується мерія.



Біля терміналу бачили машину швидкої допомоги / Фото "Суспільного"

Що відомо про коронавірус у Геннадія Кернеса