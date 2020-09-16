Кернеса відправлять літаком на лікування до Німеччини, – ЗМІ
Літак з Геннадієм Кернесом має вилетіти 16 вересня до Німеччини, про це інформують у телеграм-каналах. Раніше мер Харкова інфікувався коронавірусом, у нього діагностували двохстороннє запалення легенів.
Кернеса лікуватимуть у німецькій клініці
За непідтвердженою інформацією, Кернес – не при свідомості. Про це інформує PavlovskyNEWS з посиланням на власні джерела у мерії Харкова.
Раніше У Кернеса COVID-19 і двостороннє запалення, але він не в комі: що відомо про стан мера Харкова
У Німеччині хворого на коронавірус очільника міста лікуватимуть в одній з чотирьох клінік. Вибір конкретного закладу залежатиме від стану пацієнта.
За Кернесом начебто прилетів борт, що транпортував Навального
Інформацію про транспортування Кернеса підтвердили і джерела "Суспільного". Вони повідомляють, що за мером прибув той самий борт, що транспортував до Берліна і отруєного російського опозиціонера Олексія Навального.
Біля терміналу бачили машини швидкої та автомобілі, якими користується мерія.
Біля терміналу бачили машину швидкої допомоги / Фото "Суспільного"
Що відомо про коронавірус у Геннадія Кернеса
- Захворів Кернес начебто на початку вересня, а до лікарні потрапив 10 вересня.
- Його стан стабільно важкий.
- Термінів щодо прогнозів одужання лікарі не дають.
- Востаннє на публіці Геннадія Кернеса бачили під час святкування дня міста, 23 серпня.
- Перші чутки про COVID-19 у Кернеса з’явилися на початку вересня, втім, тоді його пресслужба спростувала цю інформацію.
- Згодом ЗМІ повідомили, що Кернес у комі, проте і цю інформацію не підтвердили.