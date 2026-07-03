Об этом рассказала корреспондентка 24 Канала из Харькова Анна Черненко. В результате полностью уничтожены два частных дома. Вследствие попадания в домовладение возник пожар площадью 70 квадратных метров.

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Обстрел города Лозовая: пострадала многодетная семья

Жильцы дома в момент удара находились в погребе. Взрывной волной заклинило дверь, из-за чего они не могли самостоятельно выбраться оттуда. Сотрудникам ГСЧС удалось спасти людей.

Пострадала 10-летняя девочка. Эта атака пришлась на дом ее семьи. Они успели укрыться в погребе, но там произошел очень сильный пожар. Дверь оказалась заблокирована. Поэтому они сразу выйти не смогли,

– отметила Черненко.

Подробности об ударах по Харькову и области: смотрите в видео

Всего в результате российского обстрела пострадали шесть человек, из них трое детей. Медики госпитализировали 10-летнюю девочку в медицинское учреждение в Харькове. Она получила серьезные ранения, ожоги тела составляют ориентировочно 70%. У всех остальных зафиксирована острая стрессовая реакция.

Ночь и утро были ужасными. Есть повреждения критически важной инфраструктуры. Самое страшное то, что обстреляли жилой массив. В этом доме проживала семья из шести человек, из них трое – несовершеннолетние. Одна девочка находится в тяжелом состоянии, она направлена в Харьковский ожоговый центр, врачи борются за ее жизнь,

– рассказал Сергей Зеленский, городской голова Лозовой.

Последствия атаки на Лозовую / Фото: ГСЧС