Про це розповіла кореспондентка 24 Каналу з Харкова Анна Черненко. Як наслідок – повністю знищені два приватні будинки. Внаслідок влучання у домоволодіння виникла пожежа площею 70 квадратних метрів.

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Обстріл міста Лозова: постраждала багатодітна родина

Мешканці будинку в мить удару перебували у погребі. Вибуховою хвилею заклинило двері, через що вони не могли самотужки вибратися звідти. Співробітникам ДСНС вдалося врятувати людей.

Постраждала дитина, 10-річна дівчинка. Ця атака припала на будинок її родини. Вони встигли сховатися у погребі, але була дуже велика пожежа. Двері виявилися заблоковані. Тому вони одразу вийти не змогли,

– зазначила Черненко.

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Загалом внаслідок російського обстрілу постраждали шестеро людей, з них троє дітей. Медики госпіталізували 10-річну дывчинку до медичного закладу в Харкові. Вона отримала значні поранення, опіки тіла становлять орієнтовно 70%. В усіх інших зафіксована гостра реакція на стрес.

Жахливими були ніч і ранок. Є ураження по критичній інфраструктурі. Найстрашніше те, що обстріляли житловий масив. В цьому будинку проживала сім'я з шести людей, з них троє – неповнолітні. Одна дівчинка перебуває у важкому стані, вона направлена в Харківський опіковий центр, лікарі борються за її життя,

– розповів Сергій Зеленський, міський голова Лозової.

Наслідки атаки на Лозову / Фото: ДСНС