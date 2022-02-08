По информации правоохранителей, речь идет о территории площадью почти 9 тысяч квадратных метров. Земля расположена в Харькове и принадлежит общине.

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Захват земли

В СБУ отметили, что фигурантом дела является действующий депутат Харьковского горсовета. Он также входит в Постоянную комиссию по вопросам градостроительства, архитектуры и земельных отношений.

Он якобы ограничил доступ других людей на захваченную территорию. Землю он использовал для предпринимательской деятельности, однако деньги в бюджет не платил.

В результате противоправных действий депутата бюджет Харькова потерял больше 155 тысяч гривен. По факту самовольного занятия участка ему грозит штраф или арест до 6 месяцев.

Кого подозревают

Журналисты "Суспільного" сообщили, что подозреваемым по делу является владелец "Завода Фрунзе" и депутат от "Блока Кернеса – Успешный Харьков" Александр Василенко. Он подтвердил эту информацию в комментарии.

Однако все обвинения следствия депутат отверг. Политик подчеркнул, что земля заводу не принадлежит, а только здание площадью 1,2 тысячи квадратных метров. Его завод купил в 2010 году в "полуразрушенном состоянии".

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Александр Василенко заверил, что за использование здания предприятие платит почти 120 тысяч гривен налогов ежегодно. Участок же когда-то принадлежал Харьковскому велозаводу, и работникам "Фрунзе" он не нужен.

Мы купили здание с мыслью о том, что будем использовать его в производственных целях,

– объяснил депутат.

Глава компании отметил, что им в собственность хотят приписать и забор вокруг территории. Однако, по его словам, ограждение установили еще во времена СССР.

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