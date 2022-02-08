За інформацією правоохоронців, мовиться про територію, площею майже 9 тисяч квадратних метрів. Земля розташована у Харкові та належить громаді.

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Захоплення землі

У СБУ зазначили, що фігурантом справи є чинний депутат Харківської міськради. Він також входить до до постійної комісії з питань містобудування, архітектури та земельних відносин.

Він нібито обмежив доступ інших людей на захоплену територію. Землю він використав для підприємницької діяльності, однак грошей до бюджету не сплачував.

Унаслідок протиправних дій депутата бюджет Харкова втратив понад 155 тисяч гривень. За фактом самовільного зайняття ділянки йому загрожує штраф або арешт до 6 місяців.

Кого підозрюють

Журналісти "Суспільного" повідомили, що підозрюваним у справі є власник "Заводу Фрунзе" та депутат від "Блоку Кернеса – Успішний Харків" Олександр Василенко. Він підтвердив цю інформацію в коментарі.

Однак усі звинувачення слідства депутат відкинув. Політик наголосив, що земля заводу не належить, а лише будівля площею 1,2 тисячі квадратних метрів. Її завод купив 2010 року у "напівзруйнованому стані".

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Олександр Василенко запевнив, що за використання будівлі підприємство сплачує майже 120 тисяч гривень податків щороку. Ділянка ж колись належала Харківському велозаводу й працівникам "Фрунзе" вона не потрібна.

Ми купили будівлю з думкою про те, що будемо використовувати її у виробничих цілях,

– пояснив депутат.

Голова компанії зауважив, що їм у власність хочуть приписати й паркан довкола території. Однак, за його словами, огородження встановили ще за часів СРСР.

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