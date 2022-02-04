Об этом сообщили в полиции Харьковской области. Инцидент произошел 3 февраля в полдень на улице 12-го Апреля в Харькове.

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Побили водителя маршрутки

Автомобиль Renault правоохранители обнаружили на перекрестке проспекта Льва Ландау и Салтовского шоссе. В салоне автомобиля находился 34-летний гражданин Украины и 51-летний иностранец.

Мужчины вышли из авто посреди дороги и избили водителя маршрутки / Фото Нацполиции

Известно, что злоумышленники вышли из авто посреди дороги. Они вытолкали 45-летнего водителя из маршрутки и избили. Пострадавшего увезли в больницу.

Гражданин Украины и иностранец вытолкали водителя из автобуса / Фото Нацполиции

По факту хулиганства в полиции открыли уголовное производство. Нарушителям грозит до 7 лет тюрьмы.

Полиция открыла уголовное производство по делу / Фото Нацполиции

В ближайшее время обоим мужчинам должны избрать меру пресечения и объявить подозрение. Обстоятельства и причины драки на дороге устанавливаются.

Водитель избил прохожего

Другой случай произошел 14 января в Киеве. Пешеход сделал замечание водителю внедорожника, а тот его избил. Предполагают, что злоумышленник как-то связан с чиновником из Министерства образования.

Как действовала полиция на месте драки в Киеве: смотрите видео

44-летний прохожий получил тяжелые травмы, поэтому нападавшего задержали. По этому факту открыли уголовное производство, обидчику грозит до 8 лет за решеткой. На время расследования его будут содержать под стражей.