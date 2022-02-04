Про це повідомили у поліції Харківської області. Інцидент трапився 3 лютого опівдні на вулиці 12-го Квітня в Харкові.

До теми Водіям до уваги: 11 небезпечних доріг у Харківській області – інтерактивна мапа

Побили водія маршрутки

Автомобіль Renault правоохоронці знайшли на перехресті проспекту Льва Ландау і Салтівського шосе. У салоні автомобіля перебував 34-річний громадянин України та 51-річний іноземець.



Чоловіки вийшли з авто посеред дороги та побили водія маршрутки / Фото Нацполіції

Відомо, що зловмисники вийшли з авто посеред дороги. Вони виштовхали 45-річного водія з маршрутки та побили. Постраждалого відвезли до лікарні.



Громадянин України та іноземець виштовхали керманича з автобуса / Фото Нацполіції

За фактом хуліганства в поліції розпочали кримінальне провадження. Їм загрожує до 7 років ув'язнення.



Поліція відкрила кримінальне провадження у справі / Фото Нацполіції

Найближчим часом обом чоловікам мають обрати запобіжний захід та оголосити підозру. Обставини та причини сутички на дорозі встановлюють.

Водій побив перехожого

Інший випадок стався 14 січня у Києві. Пішохід зробив зауваження водію позашляховика, а той його побив. Припускають, що зловмисник дотичний до чиновника з Міністерства освіти.

Як діяла поліція на місці побиття у Києві: дивіться відео

44-річний перехожий отримав тяжкі травми, тож нападника затримали. За цим фактом відкрили кримінальне провадження, кривднику загрожує до 8 років за ґратами. На час розслідування його триматимуть під вартою.