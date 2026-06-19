Об этом сообщили в ГСЧС Украины.

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Что известно о спасателе Николае Деркаче, который скончался в больнице от полученных ранений?

В ГСЧС рассказали, что Николай Деркач был начальником караула 6-й государственной пожарно-спасательной части города Харькова, а также майором службы гражданской защиты.

Ему было 48 лет. У Николая остались дочь и мать,

– отметили в службе.



Николай Деркач стал ещё одной жертвой российского удара по Харькову 15 июня / Фото ГСЧС Украины

Сотрудники чрезвычайных служб рассказали, что Николай Деркач в ночь на 15 июня выполнял свою работу – спасал людей. Однако российский удар, унесший жизни пяти его коллег, нанес ему ранения.

"Врачи несколько дней боролись за жизнь спасателя, но 19 июня его сердце остановилось. Он был настоящим офицером, мужественным спасателем и человеком с большим сердцем. Его отвага, самоотверженность и верность службе навсегда останутся в памяти собратьев, коллег и всех, кто его знал", – рассказали в ГСЧС.

Николай Деркач стал шестым погибшим после российского удара вместе со спасателями:

Дмитрием Бойко,

Данилом Тищенко,

Сергеем Маковецким,

Вадимом Зинченко

, а также главным специалистом Департамента чрезвычайных ситуаций Харьковского городского совета Алексеем Дорожкиным.

"24 Канал" выражает искренние соболезнования родным и близким Николая Деркача. Светлая память Герою, вечная память.

Напомним, спасатели погибли в результате повторного российского удара по Харькову в ночь на 15 июня. Сотрудники чрезвычайных служб прибыли на место атаки, чтобы потушить пожар, однако оккупанты снова нанесли удар по тому же месту, в результате чего были жертвы. Также по меньшей мере 4 спасателя получили ранения.