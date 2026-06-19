Про це повідомили у ДСНС України.

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Що відомо про рятувальника Миколу Деркача, який помер у лікарні після поранень?

У ДСНС розповіли, що Микола Деркач був начальником караулу 6-ї державної пожежно-рятувальної частини міста Харкова, а також майором служби цивільного захисту.

Йому було 48 років. У Миколи залишилися донька та мати,

– зазначили у службі.



Микола Деркач став ще однією жертвою російського удару по Харкову 15 червня / Фото ДСНС України

Надзвичайники розповіли, що Микола Деркач, що в ніч на 15 червня майор виконував свою роботу – рятував людей. Однак російський удар, який забрав життя 5 його колег, завдав йому поранень.

"Лікарі кілька днів боролися за життя рятувальника, але 19 червня його серце зупинилося. Він був справжнім офіцером, мужнім рятувальником і людиною великого серця. Його відвага, самовідданість і вірність службі назавжди залишаться у пам’яті побратимів, колег та всіх, хто його знав", – розповіли у ДСНС.

Микола Деркач став 6 загиблим після російського удару разом із рятувальниками:

Дмитром Бойком,

Данилом Тіщенком,

Сергієм Маковецьким,

Вадимом Зінченком

а також головним спеціалістом Департаменту надзвичайних ситуацій Харківської міської ради Олексієм Дорожкіним.

24 Канал висловлює щирі співчуття рідним і близьким Миколи Деркача. Світла пам’ять Герою, вічна пам'ять.

Нагадаємо, рятувальники загинули від повторного російського удару по Харкову вночі 15 червня. Надзвичайники прибули на місце атаки, щоб загасити пожежу, однак окупанти знову вдарили туди ж, через що були жертви. Також щонайменше 4 рятувальники зазнали поранень.