Об этом в эфире телеканала "Рада" 7 мая сказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в Харькове россияне ранили четырех человек.

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"В Чугуевском районе, к сожалению, один человек погиб. Также погибла медсестра местного медицинского учреждения в Золочевском районе", – сказал глава ОВА.

Ситуация в регионе

По словам Синегубова, обстрелы по Харькову хаотичны. Что касается Золочева, то Вооруженные Силы Украины проводят там военные операции и освобождают населенные пункты района.

Горячей точкой остается Изюмское направление. Там ВСУ держат свои позиции. Кое-где контратакуют,

– отметил председатель ОВА.

Он сказал, что у врага возле Изюма значительные потери, хотя постоянно пытается испытать украинскую оборону.

В Харькове пока спокойнее

Синегубов сообщил, что в Харьков возвращаются люди, хотя власть предостерегает – находиться на улицах без необходимости еще очень рано. Он подчеркнул, что таким образом люди подвергают себя и близких опасности.

"И реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч" все равно в жилые районы и центр Харькова еще прилетают, хотя благодаря нашим Вооруженным Силам в Харькове заметно тише", – рассказал глава ОВА.

Объяснил, что когда раньше говорили о 50, 80 и даже 100 обстрелах, то сегодня есть до 10 за сутки. Он добавил, что больше всего страдают такие районы Харькова:

Алексеевка;

Салтовка;

Северная Салтовка;

Пятихатки.

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