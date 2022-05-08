Об этом в эфире телеканала "Рада" 7 мая сказал глава Харьковской военной администрации Олег Синегубов. Он отметил, что в Харькове россияне ранили четырех человек.
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"В Чугуевском районе, к сожалению, один человек погиб. Также погибла медсестра местного медицинского учреждения в Золочевском районе", – сказал глава ОВА.
Ситуация в регионе
По словам Синегубова, обстрелы по Харькову хаотичны. Что касается Золочева, то Вооруженные Силы Украины проводят там военные операции и освобождают населенные пункты района.
Горячей точкой остается Изюмское направление. Там ВСУ держат свои позиции. Кое-где контратакуют,
– отметил председатель ОВА.
Он сказал, что у врага возле Изюма значительные потери, хотя постоянно пытается испытать украинскую оборону.
В Харькове пока спокойнее
Синегубов сообщил, что в Харьков возвращаются люди, хотя власть предостерегает – находиться на улицах без необходимости еще очень рано. Он подчеркнул, что таким образом люди подвергают себя и близких опасности.
"И реактивные системы залпового огня "Град" и "Смерч" все равно в жилые районы и центр Харькова еще прилетают, хотя благодаря нашим Вооруженным Силам в Харькове заметно тише", – рассказал глава ОВА.
Объяснил, что когда раньше говорили о 50, 80 и даже 100 обстрелах, то сегодня есть до 10 за сутки. Он добавил, что больше всего страдают такие районы Харькова:
- Алексеевка;
- Салтовка;
- Северная Салтовка;
- Пятихатки.
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- В Селе Сковородиновка возле Харькова располагался Национальный музей имени Григория Сковороды. В ночь на 7 мая его уничтожили россияне.
- Снаряд оккупантов попал в крышу здания XVIII века. Она начала гореть. Огонь распространился очень быстро и охватил все помещение.
- На момент обстрела в здании находился 35-летний мужчина, получивший ранения. Он охранял музей.
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