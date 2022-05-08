Про це в ефірі телеканалу "Рада" 7 травня сказав голова Харківської військової адміністрації Олег Синєгубов. Він зазначив, що у Харкові росіяни поранили чотирьох людей.

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"У Чугуївському районі, на жаль, одна людина загинула. Також загинула медсестра місцевого медичного закладу у Золочівському районі", – сказав очільник ОВА.

Ситуація в регіоні

За словами Синєгубова, обстріли по Харкову хаотичні. Щодо Золочева, то Збройні Сили України проводять там військові операції та звільняють населені пункти району.

Найгарячішою точкою залишається Ізюмський напрямок. Там ЗСУ тримають свої позиції. Подекуди контратакують,

– зазначив голова ОВА.

Він сказав, що ворог біля Ізюма має значні втрати, хоч постійно намагається випробувати українську оборону.

У Харкові наразі спокійніше

Синєгубов повідомив, що до Харкова повертаються люди, хоч влада застерігає – перебувати на вулицях без нагальних потреб ще дуже рано. Він наголосив, що таким чином люди наражають себе та близьких на небезпеку.

"І реактивні системи залпового вогню "Град" та "Смерч" все одно до житлових районів і центра Харкова ще прилітають, хоча завдяки нашим Збройним Силам у Харкові помітно тихіше", – розповів очільник ОВА.

Пояснив, що коли раніше говорили про 50, 80 і навіть 100 обстрілів, то на сьогодні є до 10 на добу. Він додав, що найбільше потерпають такі райони Харкова:

Олексіївка;

Салтівка;

Північна Салтівка;

П'ятихатки.

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