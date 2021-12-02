Одна из них сразу погибла, а другая попала в больницу. Однако уже на следующий день сообщили, что вторая потерпевшая скончалась незадолго после госпитализации.

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Врачи были бессильны

Первой погибла 56-летняя женщина. Это произошло еще до приезда скорой. А вот 21-летнюю девушку удалось госпитализировать. Однако ее травмы тоже оказались несовместимыми с жизнью. Поэтому врачи в этой ситуации были бессильны.

Сейчас водителя задержали и началось расследование трагедии. Теперь мужчине грозит от 5 до 10 лет заключения. Кроме этого, у него могут забрать права.

Коротко о ДТП

40-летний водитель сбил женщин автомобилем Hyundai Elantra возле села Водяное. Те в этот момент вышли из маршрутки. Следует отметить, что они двигались по нерегулируемому пешеходному переходу.

У выжившей девушки была травма головы, переломы костей таза и перелом бедра. На фото с места было заметно, что у транспорта очень сильно повредилась передняя часть и побилось лобовое стекло. Это свидетельствует о невероятно большой скорости движения.