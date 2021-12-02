Одна з них одразу загинула, а інша потрапила до лікарні. Проте вже наступного дня повідомили, що друга потерпіла померла незадовго після госпіталізації.

Зауважте Тягнула тіло ще 200 метрів: на Закарпатті сталася страшна ДТП із вантажівкою

Лікарі були безсилі

Першою загинула 56-річна жінка. Це сталося ще до приїзду швидкої. А ось 21-річну дівчину вдалося госпіталізувати. Проте її травми теж виявилися несумісними із життям. Тому лікарі в цій ситуації були безсилі.

Наразі водія затримали та почалося розслідування трагедії. Тепер чоловікові загрожує від 5 до 10 років ув'язнення. Окрім цього, в нього можуть забрати права.

Коротко про цю ДТП

40-річний керманич збив жінок автомобілем Hyundai Elantra біля села Водяне. Ті в цей момент вийшли з маршрутки. Слід зазначити, що вони рухалися нерегульованим пішохідним переходом.

Дівчина, що вижила, мала травму голови, переломи кісток тазу та перелом стегна. На фото з місця було помітно, що в транспорту дуже сильно пошкодилася передня частина й побилося лобове скло. Це свідчить про неймовірно велику швидкість руху.