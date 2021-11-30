Задержание провела группа силовиков Департамента внутренней безопасности Нацполиции. Об этом сообщили 30 ноября.

Заметьте Угрожали оружием и резали колеса: на Запорожье бедствовало фермерское хозяйство



Силовики в доме злоумышленника / Фото Нацполиции

Что нашли в его доме

Во время обыска в доме 48-летнего мужчины нашли много вещественных доказательств. В частности, это были черновые записи с именами фейковых аккаунтов и паролями. Также обнаружили и устройство, с которого писали угрозы.

Полицейским мужчина писал не только угрозы убийства, но и оскорбления. Однако свое поведение злоумышленник объяснить так и не смог.



Одно из сообщений, которые писали полицейским / Фото Нацполиции

Как могут наказать

Сейчас это дело внесли в Единый реестр расследований. Его квалифицируют, как угрозу работнику правоохранительного органа. Наказание по соответствующей статье Уголовного кодекса предусматривает до 3 лет тюрьмы. Однако подозрение еще не объявляли, поэтому оно может быть и по другой статье.

Читайте полный текст публикации Департамента внутренней безопасности:

Неизвестный систематически присылал сотрудникам полиции Харьковской области сообщения в соцсети с угрозами физической расправы. Внутренняя безопасность со следователями разоблачила злоумышленника.

По данному факту следователи внесли сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч. 1 ст. 345 УК Украины. Во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили, что угрозы полицейским поступают от пользователя социальной сети, жителя одного из городов в Киевской области.

Оперативники внутренней безопасности НПУ и следователи провели по месту жительства 48-летнего мужчины санкционированный обыск. Обнаружен и изъят мобильный телефон злоумышленника, "черновые" записи с именами "фейковых" аккаунтов и паролями доступа.

В истории переписки мужчины сохранились смс-сообщения сотрудникам полиции и госслужащим, но объяснить цель своих поступков он не смог.