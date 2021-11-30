Затримання провела група силовиків Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції. Про це повідомили 30 листопада.

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Силовики в помешканні зловмисника / Фото Нацполіції

Що знайшли в його домі

Під час обшуку в помешканні 48-річного чоловіка знайшли багато речових доказів. Зокрема, це були чорнові записи з іменами фейкових акаунтів і паролями. Також виявили й пристрій, з якого писали погрози.

Поліцейським чоловік писав не лише погрози вбивством, а й образи. Проте свою поведінку зловмисник пояснити так і не зміг.

Одне з повідомлень, які писали поліцейським / Фото Нацполіції

Як можуть покарати

Наразі цю справу внесли до Єдиного реєстру розслідувань. Її кваліфікують, як погрозу працівнику правоохоронного органа. Покарання за відповідною статтею Кримінального кодексу передбачає до 3 років ув’язнення. Проте підозру ще не оголошували, тому вона може бути й за іншою статтею.

Читайте повний текст публікації Департаменту внутрішньої безпеки:

Невідомий систематично надсилав співробітникам поліції Харківської області повідомлення в соцмережі з погрозами фізичної розправи. Внутрішня безпека зі слідчими викрила зловмисника.

За цим фактом слідчі внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 1 ст. 345 КК України. Під час проведення оперативно-розшукових заходів правоохоронці встановили, що погрози поліцейським надходять від користувача соціальної мережі, мешканця одного з міст на Київщині.

Оперативники внутрішньої безпеки НПУ та слідчі провели за місцем мешкання 48-річного чоловіка санкціонований обшук. Виявлено і вилучено мобільний телефон зловмисника, "чорнові" записи з іменами "фейкових" акаунтів та паролями доступу.

В історії переписки чоловіка збереглися смс-повідомлення співробітникам поліції та держслужбовцям, але пояснити мету своїх вчинків він не зміг.