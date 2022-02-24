ЗСУ підірвали міст через Оскол на Харківщині: відео руйнування переправи

Збройні Сили України ввечері 24 січня підірвали міст через річку Оскол на Харківщині. Розташовується переправа у Куп'янському районі.

Відео руйнування опублікував радник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, підрив стався в селі Сенькове.

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Ворог не пройде

На кадрах видно, що підрив стався приблизно о 21:10. На вулицях – порожньо. Щоправда, в один момент на переправу заїжджає легковик. Опісля видно вибух.

Далі з мосту їде також машина. Однак не можливо з'ясувати, чи це одне й те саме авто.

Збройні сили України підірвали міст через річку Оскол у селі Сенькове Куп'янського району. Ворог не пройде!

– написав Геращенко.

Дивіться відео підриву мосту через Оскол на Харківщині

Не перші підриви інфраструктури, аби завадити окупантам

За словами блогера Олега Шарпа, раніше у Печенігах на Харківщині військові підірвали дамбу через річку Сіверський Донець. Зроблено це було, аби ускладнити прохід російським військам.

Крім того, Геращенко повідомив, що поблизу Щастя на Луганщині українські воїни підірвали міст все через той самий Сіверський Донець, аби не пройшли ворожі танки. Участь в операції брали ЗСУ та батальйон поліції "Луганськ-1".

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