ЗСУ підірвали міст через Оскол на Харківщині: відео руйнування переправи
Джерело:телегам Антона Геращенка
Збройні Сили України ввечері 24 січня підірвали міст через річку Оскол на Харківщині. Розташовується переправа у Куп'янському районі.
Відео руйнування опублікував радник очільника МВС Антон Геращенко. За його словами, підрив стався в селі Сенькове.
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Ворог не пройде
На кадрах видно, що підрив стався приблизно о 21:10. На вулицях – порожньо. Щоправда, в один момент на переправу заїжджає легковик. Опісля видно вибух.
Далі з мосту їде також машина. Однак не можливо з'ясувати, чи це одне й те саме авто.
Збройні сили України підірвали міст через річку Оскол у селі Сенькове Куп'янського району. Ворог не пройде!
– написав Геращенко.
Дивіться відео підриву мосту через Оскол на Харківщині
Не перші підриви інфраструктури, аби завадити окупантам
За словами блогера Олега Шарпа, раніше у Печенігах на Харківщині військові підірвали дамбу через річку Сіверський Донець. Зроблено це було, аби ускладнити прохід російським військам.
Крім того, Геращенко повідомив, що поблизу Щастя на Луганщині українські воїни підірвали міст все через той самий Сіверський Донець, аби не пройшли ворожі танки. Участь в операції брали ЗСУ та батальйон поліції "Луганськ-1".
Росія напала на Україну: головне
- Під ранок 24 лютого президент Володимир Путін заявив про проведення спеціальної військової операції. Він офіційно вводить війська на територію окупованого Донбасу.
- Після цього в українських містах, зокрема Києві, було чутно низку вибухів. Також відомо про обстріл аеродрому у Василькові під Києвом. Водночас горіли аеропорти в Івано-Франківську та Херсоні.
- З огляду на це в Україні запроваджують воєнний стан. Водночас у Генштабі ЗСУ заспокоїли українців: заявляють, що ситуація – контрольована.
- Вже відомо, що українські війська збили 7 російських літаків. Також є інформація про 50 жертв серед солдатів країни-агресорки.
За усіма оновленнями щодо ситуації навколо війни Росії проти України стежте за цим посиланням.Важливо! Збройні сили України дають відсіч ворогу. Ми – під надійним захистом наших військових. А міжнародні партнери підтримують Україну і накладають санкцій на Росію.
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