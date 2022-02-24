Видео разрушения опубликовал советник главы МВД Антон Геращенко. По его словам, подрыв произошел в селе Сеньково.

Важно Остров Змеиный захвачен, – Госпогранслужба

Враг не пройдет

На кадрах видно, что подрыв произошел примерно в 21:10. На улицах – пусто. Правда, в один момент на переправу заезжает легковушка. Затем виден взрыв.

Дальше с моста едет тоже машина. Однако невозможно выяснить, это одно и то же авто.

Вооруженные силы Украины взорвали мост через реку Оскол в селе Сеньково Купянского района. Враг не пройдет!

– написал Геращенко.

Смотрите видео подрыва моста через Оскол на Харьковщине

Новость дополняем