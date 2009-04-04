Лише рік тому Kia представила тріо концептів Soul, з якого мали обрати майбутню серійну модель.

І той факт, що минуло так мало часу, означає, що у компанії вже тоді знали відповідь, але нічого не казали.Так відбувається досить часто в автоіндустрії, тому дивуватись не варто. У будь-якому випадку перед нами вже справжнє авто і тепер ми теж знаємо відповідь. Цілком очевидно, що це авто розраховане на молодих покупців.Але ось дивна річ. Людині, яка відповідала за дизайн у Kia, вже за 50. Це також третій дизайнер, якого удостоїли звання Почесного Доктора британського Королівського коледжу мистецтв.Інші двоє - Пінінфаріна та Джуджаро, отож Пітер Шреєр потрапив у непогану компанію. Як і пасує такій людині, він намалював багато прекрасних автомобілів, зокрема Audi TT, та зробив дизайн Audi символом бездоганної довершеності.Перехід Шреєра до Kia у 2006 році співпав із появою нової зовнішності автомобілів, на зразок Cee'd, яка переписала усі стандарти корейського автодизайну та допомогла компанії впевненіше почуватись на ринку.Квадратні форми, які стали обов’язковою частиною дизайну маленьких автомобілів для міської молоді, також стали складовою Kia Soul. Висока посадка водія завжди була популярною, особливо серед жінок, а кубоподібна задня частина означає, що всього більше - більші сидіння, більше місця для ніг та голови та більший багажник.Інтер'єр теж безсумнівно розрахований на молодь. Але попри відверто сучасний вигляд, тут відчувається злагодженість та солідність, властиві салонам європейських автомобілів, завдяки чому все це буде до вподоби навіть старшим водіям. Як і Cee'd, це - дійсно хороший автомобіль, і ми очікуємо, що він стане доволі популярним. Як сказав Шреєр, наголошуючи на візуальній та емоційній привабливості нової моделі, це - перша Kia, замовляючи яку, люди спочатку питатимуть про кольори та комплектації, а потім про ціну.