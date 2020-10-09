Поліція ввечері 8 жовтня затримала в Києві чоловіка, який відзначився дуже дивною поведінкою. Він розкидав сміття й хотів завдати собі шкоди. Люди намагались його вгамувати, поки чекали патрульну машину.

За словами очевидців, поліція більше однієї години їхала на місце події. За цей час чоловік, який був у стані афекту, "розважався" як міг – стрибав на перехожих, бігав по автомобільних дорогах, кидався сміттям та робив "розочки" з розбитих пляшок. Ними він порізав собі руки. Про це пишуть у спільноті "Київ Оперативний".

Читайте також Приховав елітні автівки та квартири: очільник СБУ Миколаївщини збрехав у декларації

Небайдужі перехожі стримували чоловіка і приблизно о 19:40 зателефонували до поліції. Правоохоронці одразу не відповіли. Лише після кількох дзвінків прибув екіпаж. Це сталось через годину.

Поліція переконала чоловіка не чинити супротив й навіть подарували йому медичну маску. Потім викликали "швидку" та супроводили його до лікарні.

Припускається, що чоловік був раніше судимий та перебував під дією наркотиків.

Люди обурені тим, що поліція довго їхала

У коментарях до посту у фейсбук на "Київ Оперативний" люди підкреслюють, що поліція повинна швидше реагувати на такі події, адже за годину цей хуліган міг накоїти біди – завдати собі або іншим шкоди.