Корупційним злочином, який, можливо, скоїв очільник Служби безпеки у Миколаївській області Віталій Герсак, займатимуться детективи НАБУ. У Нацагентстві з запобігання корупції скерували відповідний висновок до правоохоронців через невідповідність майна офіційним доходам сім'ї СБУшника.

Герсак володіє цілим парком дуже дорогих автівок та елітною нерухомістю. Втім, він усе це записав на жінку та матір. Відповідне розслідування провели журналісти "Наших грошей з Денисом Бігусом".

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Перша кримінальна справа

Перевіряючи відповідність майна звіту про доходи, у НАЗК виявили, що голова СБУ Миколаївщини збрехав всього лише на 800 тисяч гривень. І це дає можливість детективам антикорупційного бюро більш детально перевірити статки небідного спецслужбовця.

Як стверджують у Нацагентстві, відкрита проти високопосадовця СБУ справа стала його першою кримінальною. Але за внесення неправдивих відомостей чиновників топ рівня в Україні зазвичай до відповідальности не притягають.

Що незадекларував Герсак

У лютому 2020 року журналісти Bihus.Info під час свого розслідування виявили, що родина Герсака має коштовну нерухомість. зокрема, його дружина мешкає у дорогому житловому комплексі у центрі Києва "Французький квартал" – це новобудова бізнес-класу. Вона володіє одразу 2 квартирами з паркомісцями. Також вона придбала авто Toyota Camry. Річ у тім, що усі ці статки неспівмірні з доходами дружини.

Сам Віталій Герсак також має авто цієї фірми. Однак воно тюнінговане і коштує 70 тисяч доларів. Попри це, ініціали Герсака викарбувані по всьому кузову, в салоні та в індивідуальних номерах.



Тюнінговане авто Герсака за 70 тисяч доларів / Скриншот з сюжету Bihus.Info

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Не тільки Герсак

Крім цього, у Нацагентстві заявили про складання одразу 14 адміністративних протоколів про корупційні порушення головою першого управління економічної контррозвідки СБУ Миколою Беззубенком. Він нібито постійно приймав рішення на власну користь в умовах конфлікту інтересів.

Також у НАЗК передали 25 матеріалів про порушення вимог фінансового контролю іншими співробітниками СБУ.

Перевірки тривають

Члени агентства займаються перевірками декларацій керівників служби. Тож невдовзі можна чекати про передання протоколів щодо інших колег Герсака.