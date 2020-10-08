Народному депутату Олександру Юрченку залишили без змін запобіжний захід. Він полягає у триманні під вартою з можливістю внесення застави в понад 3 мільйони гривень.

Термін дії цього запобіжного заходу Юрченка стікає 9 листопада. Про це повідомила Апеляційна палата Вищого антикорупційного суду. Читайте також Юрченко знайшов винних у своєму арешті За результатами судового розгляду суд залишив у силі рішення слідчого судді,

– повідомили в ВАКС. Справа Юрченка: головне 15 вересня НАБУ опублікувало відео, на якому детектив під прикриттям передає 13 тисяч доларів помічнику Юрченка.

Сергій Лещенко заявив, це був аванс за зміни у законодавство про побутові відходи. Сума хабаря мала скласти 200 тисяч доларів.

17 вересня генпрокурорка Ірина Венедіктова підписала підозру для Юрченка. "Слуга народу" виключила його з фракції.

21 вересня Юрченку обрали запобіжний захід – тримання під вартою з можливістю внесення застави в розмірі понад 3 мільйони гривень. Заставу за політика сплатили, він перебуває на волі.