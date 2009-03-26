Кідман у Аллена

Кідман зніметься в Аллена.

Австралійська акторка візьме участь у новому кінопроекті американського режисера, назва якого поки-що не розголошується. У Кідман буде "зіркове" товариство: Антоніо Бандерас, Наомі Уоттс, Джош Бролін, Ентоні Хопкінс і "зірка" "Мільйонера з передмістя" Фріда Пінто.Гроші на новий проект Аллена дасть іспанська компанія Mediapro, що вже фінансувала його стрічку Vicky Christina Baselona. Зйомки відбудуться цього літа в Лондоні. У столиці "Туманного Альбіону" Аллен уже знімав свій "Матч-Пойнт" 2005 року.Новий проект Кідман - мюзикл "Дев'ять", нагадаємо, потрапить до кінотеатрів у листопаді. А останній фільм Аллена Whatever Works вийде в кінопрокат швидше - 19 червня.