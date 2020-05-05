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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19
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      КАРАНТИН В УКРАЇНІ 2020 МЕДИЧНА РЕФОРМА КОРОНАВІРУС COVID-19

      Кількість безробітних в Україні збільшилася вдвічі: які вакансії доступні

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      Безробіття в Україні збільшилося: які вакансії доступні
      Яка ситуація із безробіттям в Україні / Getty Images

      Станом на травень 2020 року кількість зареєстрованих безробітних в Україні на 48% більша, ніж на травень 2019 року. Загалом від початку карантину через коронавірус роботу втратили близько 156 тисяч українців.

      У Державному центрі зайнятості заявили, що наразі зареєстровано 456,8 тисяч безробітних осіб, повідомляє Інтерфакс-Україна.

      Зверніть увагу Повернення заробітчан в Україну: як пандемія вплинула на ринок праці

      Цей показник на 148,5 тисяч або на 48% більше, ніж станом на відповідну дату минулого року. Нагадаємо, що 4 травня 2019 року кількість безробітних становила 308,3 тисяч людей.

      Як змінилася ситуація від початку карантину

      З 12 березня 2020 року статус безробітного отримали майже 156 тисяч громадян.

      При цьому кількість вакансій в умовах економічного спаду зменшилася до 53 тисяч, тобто майже на 60% менше, ніж було в травні минулого року.

      Які вакансії доступні

      Наразі є попит роботодавців на працівників у сфері сільського та лісового господарства, у сфері торгівлі та послуг. Також відкриті вакансії у сфері логістики:

      • кур’єр;
      • водій;
      • вантажник;
      • підсобний робітник;
      • укладальник-пакувальник;
      • завідувач складу.

      У Державному центрі зайнятості розповіли, що на роботу також потрібні працівники у сфері охорони здоров’я, надання соціальної допомоги та у сфері забезпечення правопорядку.

      Також є вакансії для професіоналів і фахівців із досвідом роботи:

      • бухгалтерів;
      • обліковців;
      • лікарів;
      • електрогазозварників;
      • дорожніх робітників;
      • слюсарів-ремонтників;
      • електромонтерів.

      Як карантин вплинув на безробіття в Україні? За місяць дії карантинних обмежень в Україні кількість безробітних зросла на 1 – 1,3 мільйона людей. Рівень безробіття сягнув показника, найвищого за останні 15 років. Насамперед роботу втратили ті, хто неформально працював у сферах, діяльність яких тимчасово призупинили на час карантину.

      Кабмін виділив на допомогу по безробіттю майже 1,3 мільярда гривень, на компенсацію витрат на зарплати для малого і середнього бізнесу – понад 4,7 мільярда. Хто може отримати допомогу – читайте тут.

      За прогнозом НБУ, у квітні-червні рівень безробіття зросте до близько 12%, а зростання зарплат призупиниться.

      Зауважимо, що з 11 травня карантин пом’якшується. Тобто низка малих підприємств зможуть повністю або частково відновити свою роботу.

      карантин послаблення 11 травня
      Що відомо про послаблення карантину в Україні / Інфографіка 24 каналу

      Автор: Анастасія Зазуляк
      Теги: Коронавірус в Україні Карантин в Україні 2020 Новини політики Новини України Безробіття Статистика Робота Гроші
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