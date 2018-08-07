Кількість отруєних дітей у готелі на Львівщині збільшилася: відкрито кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження за фактом масового отруєння неповнолітніх на Львівщині. Загалом у лікарню з діагнозом "харчова токсикоінфекція" госпіталізовано 26 дітей віком 10-17 років та одного дорослого.

Про це повідомляє прес-служба поліції області.

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Пстраждалі є жителями Хмельницької області віком 12-16 та 25 років. Усі вони відпочивали в готелі одного з сіл Пустомитівського району, де і харчувалися. Станом на сьогодні, 7 серпня, загалом до лікарні госпіталізовано 26 неповнолітніх віком 10-17 років,

– йдеться у повідомленні поліції.

За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч.1 ст.325 (порушення правил боротьби з епідеміями) Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією статті, – до трьох років обмеження волі. Поліцейські встановлюють причину масового отруєння, проводять досудове розслідування. Призначено експертизи.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що на Львівщині у селі Раковець Пустомитівського району у готелі "Джем" отруїлися 17 людей. Постраждалих госпіталізували у Львівську обласну інфекційну лікарню.