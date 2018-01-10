Кількість вірян УПЦ МП в Україні різко зменшилась

За останні 7 років в Україні різко зменшилася кількість людей, які підтримують Російську православну церкву – прихильників Московського патріархату зменшилась втричі.

Про це заявила старший науковий співробітник Відділення релігієзнавства Інституту філософії ім. Сковороди НАН України Віта Титаренко, пише "Укрінформ".

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"Про те, щоб Українська православна церква залишалась невід’ємною частиною Російської православної церкви, мріють 7,7%, в 2010 році таких було більш як 22%", — сказала Титаренко.

За її даними, кількість православних, які вважають, що пріоритетною в Україні має бути Українська православна церква Київського патріархату навпаки зростає.

При цьому ідею про те, що православні церкви в Україні повинні об’єднатися в єдину церкву, яка домагатиметься незалежності, підтримали близько 20%, в 2010 році таких було лише 14%.