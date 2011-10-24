Кількість жертв землетрусу у Туреччині сягнула 279 осіб

Ще понад 1300 людей отримали поранення. Про це повідомив віце-прем’єр країни Бюлент Аринч. У районі Ерджіш 80% багатоповерхових будинків перетворилися на руїни.

Для порятунку людей направили близько півтори тисячі фахівців. Втім, за словами місцевих мешканців, цього недостатньо.

"Подивіться на цей будинок, у ньому жила величезна сім’я, але ніхто не вийшов живим. Усе так трясло, що будинок просто склався. Минуло вже стільки часу, але рятувальників і далі немає. Я прошу нам допомогти якомога швидше", - звернувся місцевий мешканець (Туреччина, провінція Ван).

Нині під тоннами залізобетону у пастці перебувають ще сотні людей. Після найбільш потужного поштовху магнітудою 7,3 бала, провінцію Ван сколихнули ще близько сотні невеликих землетрусів. Більшість мешканців регіону бояться заходити до власних домівок та ночують на вулиці. Для них рятувальники встановили намети та розгорнули польові кухні.

Багато країн вже запропонували Анкарі свою підтримку. Президент України Віктор Янукович доручив Кабінету Міністрів надати всю можливу допомогу, якої потребує Туреччина для ліквідації наслідків землетрусу.