Кім Чен Ин наказав створити найбільшу ракету в історії країни
Лідер Північної Кореї Кім Чен Ин віддав наказ науковцям збудувати ракету, яка стане найбільшою за всю історію країни, до 9 вересня, коли відзначатимуть 70-річчя заснування КНДР.
Про це повідомляє The Telegraph із посиланням на слова північнокорейського перебіжчика.
Як мовиться у звіті втікача з КНДР, що Кім Чен Ин віддав цей наказ у середині грудня на дводенній зустрічі старших військових керівників і науковців у Пхеньяні.
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При цьому видання не називає імені інформатора, проте він був описаний як хтось, хто брав участь у ракетній програмі країни і зберіг зв'язки з високопоставленими особами КНДР.
Так, за даними інформатора, майбутня ракета називатиметься "Унха-4" і стане більшою версією триетапного транспортного засобу "Унха-3", який становить ракету, призначену для виведення супутників на орбіту.
Додамо, що "Унха-3" була запущена в лютому 2016 року.
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