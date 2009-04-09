Кінь у каналізації
20:06, 9 квітня 2009 336
На Закарпатті до каналізаційного люку потрапив кінь.
Дві години рятувальники витягали тварину з ями. Кінь потрапив у пастку через невдалий маневр погонича. Визволяти його з полону було не легко - отвір каналізаційного колодязя глибиною в 3 метри був надто вузьким.Рятувальникам довелося розбивати бетонну плиту та різати арматуру. Коли дісталися глибше, помітили, що кінь поранений - в ребрі застряг залізний прут. Тварина була сильно налякана, тож важко було спрогнозувати її поведінку. Зрештою, бідолашного коня витягнули з каналізаційного колодязя за допомогою пожежного рукава та рятувального автомобіля.
Джерело: 24 Канал
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