Кінець кар'єри

Майкл Джексон завершить кар'єру в Лондоні.

Співак підтвердив інформацію, що він дасть у столиці Великобританії низку концертів, що стануть останніми в його співочій кар'єрі.Майкл Джексон заявив, що перші за вісім років виступи відбудуться в липні. Скільки саме шоу дасть виконавець на Туманному Альбіоні, поки невідомо: імовірно, це буде від 10 до 30 шоу. Квитки на виступи мають з'явитись у продажу вже незабаром.Останнє масштабне світове турне Майкла Джексона відбувалося 1997 року в зв'язку з виходом альбому HIStory. Співак виступав і в дві тисячі першому, - після виходу платівки Invincible, проте не з таким розмахом. Гастрольну діяльність він припинив через погіршення стану здоров'я. Що запропонує 50-річний співак у Лондоні - побачимо влітку.