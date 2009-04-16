Кінець операції

Росія закінчує десятилітню антитерористичну війну в Чечні.

Кремль скасував режим контр-терористичної операції у Чеченській Республіці, який діяв тут останні 10 років. Відповідно до доручення президента Дмітрія Мєдвєдєва національному антитерористичному комітету, боротьбу з тероризмом у Чечні сили Федерації відтепер вестимуть як усюди.Скасування режиму передбачає виведення з бунтівного регіону практично усіх підрозділів внутрішніх військ - а це близько 20 тисяч військовослужбовців, які перебувають там на тимчасовій основі. Завершення операції у Чечні добивався президент республіки.За словами Рамзана Кадрова, місцеві правоохоронні органи в стані самостійно контролювати ситуацію. На думку правозахисників, скасування режиму контр-терористичної операції повністю розв’яже Кадирову руки. Вивід федеральних військ - твердять вони - призведе до того, що "силові структури Чечні нікому буде стримувати".Олег Орлов (правозахисник): “Зараз в Чеченській Республіці, саме в останні місяці, ми знову бачимо зростання викрадань, безслідних зникнень людей в результаті викрадання. Викрадають хто? У тих випадках, про які я говорив, очевидний образом викрадають силовики. Більш, можу сказати конкретно, силові структури підконтрольні Рамзану Кадирову, республіканські структури”.Місцева ж влада наполягає, що скасування посиленого режиму роботи силових структур сприятиме відновленню економіки республіки, зокрема залученню іноземних інвестицій. За висновками фахівців, у планах президента Кадирова та його оточення - отримати можливість розмитнювати товари прямо на території Чечні, та використовувати аеропорт в Грозному, як міжнародний. Хоча наразі невідомо наскільки вигідним такий варіант буде Кремлю.