Кінець рецесії

Федеральна резервна система США побачила світло в кінці довгого темного тунелю.

Голова установи, яка в Сполучених Штатах виконує функції Центрального банку Бен Бернанке заявив, що економіка держави до кінця цього року може вийти з рецесії. В інтерв’ю телеканалу CBS пан Бернанке сказав, що для забезпечення економічного зростання необхідні політична воля і найголовніше стабілізація фінансового сектора, що є безпосередньою прерогативою очолюваної ним організації. Без нормального функціонування фінансового сектору, підняти реальний неможливо, а широкий план допомоги національній економіці, запропонований адміністрацією президента та Міністерством фінансів, вимагає терпіння.Також голова Федрезерву повідомив, що вже є низка позитивних факторів в банківській системи та в сфері кредитування населення та бізнесу. Однак, чекати на відновлення економіки у 2009 не варто, адже за підсумками цього року безробіття перевищить 8%. Відчутне покращення ситуації можливе вже у 2010 році.