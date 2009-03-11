Кіно і криза

Спілберг починає економити.

Режисеру та продюсеру Стівену Спілбергу бракує близько 160 мільйонів доларів, аби профінансувати усі свої поточні проекти. Налякані глобальною кризою інвестори не поспішають вкладати кошти у кінематограф. Спілберг вже вдвічі скоротив бюджет своєї студії Dreamworks , однак, майже половина коштів із загальної суми у 325 мільйонів доларів все ще залишається під знаком питання.Подібні проблеми переживають і інші голлівудські кінокомпанії. Студія Paramount вже відмінила грудневі прем'єри фільмів “Соліст” та “Виклик” і зменшила кількість запланованих проектів. Тоді як компанії Universal довелося зменшити свій бюджет на 500 мільйонів доларів.